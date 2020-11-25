В Роскачестве рассказали о поддельной бутилированной воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В результате исследования рынка упакованной питьевой воды, проведенного Роскачеством, обнаружились пробелы в нормативно-правовом поле, которые делают возможным производство фальсифицированной продукции. Об этом сообщил руководитель организации Максим Протасов.
"Исследование рынка упакованной питьевой воды охватило более 200 торговых марок, которые занимают более 68 процентов рынка минеральной лечебной и почти 85 процентов прочей питьевой воды. Могу отметить, что уже сейчас очевидны пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсификат", – сказал Протасов, чьи слова приводятся на сайте Роскачества.
Там пояснили, что большинство исследованных продуктов имело маркировку о природном происхождении воды. Соответствующая категория упакованной питьевой воды была регламентирована в 2017 году, однако по действующим нормам подтвердить достоверность такой маркировки невозможно. Кроме того, действующий техрегламент не регулирует торговые марки и знаки, что дает возможность производителям вводить потребителей в заблуждение, используя маркетинговые ловушки в виде этикеток с изображениями озер, рек или горных ключей.
"В Евросоюзе аналогичная проблема решена через процедуру авторизации: идентификация природных вод осуществляется по географическим данным источника, химическому и изотопному составу воды. При этом данные хранятся в библиотеке. В России такая библиотека пока отсутствует", – сообщили в Роскачестве.
Кроме того, обязательные требования к минеральным водам не предусматривают необходимости их деления на категории и группы минерализации, что может создать риск для здоровья потребителей при неправильном употреблении или лечении. В настоящее время такая градация введена только для минеральных лечебных и лечебно-столовых вод.
Ранее специалисты Роскачества установили, что во всех исследованных образцах бутилированной минеральной воды не было обнаружено превышения содержания тяжелых металлов и опасных веществ.
"Доктор 24": "минеральная вода"
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