Роскачество обнаружило несоответствия при продаже маринованных огурцов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Роскачество изучило маринованные огурцы брендов "Хороший день", "Пиканта", "6 соток", Green Ray, Bonduelle, Lutik и "Просто" и выявило несоответствия у некоторых производителей, сообщает News.ru.
"Проверка показала наличие недостоверностей в маркировке, связанных с размером огурцов. Также был обнаружен избыток уксусной кислоты. В некоторых образцах плоды были неоднородными по размеру, единичные овощи примяты", – рассказали в ведомстве.
В Роскачестве отметили, что у некоторых брендов дата производства, указанная на банке, вряд ли соответствует действительности, так как она несвойственна для сезона выращивания огурцов в российском климате. В ведомстве пояснили, что перефасованные маринованные огурцы, произведенные раньше июня или после сентября, чаще всего поступают из Южной Азии и перевозятся в концентрированной уксусной кислоте.
Уточняется, что к огурцам Lutik, "6 соток" и "Пиканта" у Роскачества были претензии только по внешнему виду. В образце бренда "Просто" оказалось недостаточно соли и уксусной кислоты. А у Bonduelle, как заявили в ведомстве, может быть недостаточно пряностей в маринаде, у них также превышена доля кислотности и есть неточности в маркировке. Специалисты также отметили, что производитель огурцов Green Ray учел претензии специалистов при предыдущей проверке, при этом незначительные замечания все же остались.
Огурцы торговой марки сети магазинов "Магнолия" и "Хороший день" полностью прошли проверку, сообщили в Роскачестве.
Ранее сообщалось, что сибирские ученые представили огурцы белого цвета. Специалисты отмечали, что данный сорт можно выращивать как на открытом грунте, так и в теплице. По их словам, такие огурцы приживутся в большинстве регионов европейской части России.
"Тест": маринованные огурцы
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