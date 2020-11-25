Гастроэнтеролог рассказала о пользе какао для детей

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В какао находится большое количество антиоксидантов, которые способствуют выводу из организма опасных веществ, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, какао улучшает кровообращение в головном мозге и повышает настроение. В меню детских садов и школ этот напиток присутствует в обязательном порядке.

"Нужно понимать, что полезен не гранулированный напиток, который просто заливается кипятком. Все полезные свойства находятся именно в какао-порошке, требующем варки. Если делать этот напиток ребенку один-два раза в неделю, он будет приносить определенные бонусы. В какао-порошке есть полезные микроэлементы помимо различных органических кислот", – рассказала гастроэнтеролог.

Врач добавила, что напиток также может заменить газировку в случае, если ребенку он нравится. При приготовлении какао можно добавлять чайную ложку сахара.

При этом, по словам Диановой, какао может негативно влиять на организм, если употреблять его слишком часто.

Специалист заключила, что в питание детей должны входить разнообразные напитки, в том числе соки и компоты.

Ранее ученые выяснили, что органические вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом. Это в свою очередь благоприятно отражается на когнитивных способностях.

