Гастроэнтеролог рассказала о пользе какао для детей

Фото: depositphotos/belchonock
В какао находится большое количество антиоксидантов, которые способствуют выводу из организма опасных веществ, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщает News.ru.
Кроме того, какао улучшает кровообращение в головном мозге и повышает настроение. В меню детских садов и школ этот напиток присутствует в обязательном порядке.
"Нужно понимать, что полезен не гранулированный напиток, который просто заливается кипятком. Все полезные свойства находятся именно в какао-порошке, требующем варки. Если делать этот напиток ребенку один-два раза в неделю, он будет приносить определенные бонусы. В какао-порошке есть полезные микроэлементы помимо различных органических кислот", – рассказала гастроэнтеролог.
Врач добавила, что напиток также может заменить газировку в случае, если ребенку он нравится. При приготовлении какао можно добавлять чайную ложку сахара.
При этом, по словам Диановой, какао может негативно влиять на организм, если употреблять его слишком часто.
Специалист заключила, что в питание детей должны входить разнообразные напитки, в том числе соки и компоты.
Ранее ученые выяснили, что органические вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом. Это в свою очередь благоприятно отражается на когнитивных способностях.
"Городской стандарт": какао и цикорий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: