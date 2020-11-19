Роскачество сравнило безопасность дорогой и дешевой водки

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Специалисты Роскачества повторно исследовали водку и пришли к выводу, что безопасной является и дорогая, и дешевая продукция. Об этом говорится на сайте организации.
"Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1 554 рублей за бутылку 0,5 литра. В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили 5 баллов в рейтинге Роскачества", – говорится в сообщении.
По словам специалистов, образцы этого напитка стоимостью от 230 до 1 000 рублей, набравшие наибольшее количество баллов по вкусу и аромату, продемонстрировали себя с лучшей стороны и в лабораторных испытаниях.
Однако к напитку двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, а водка еще двух торговых марок обладала резким вкусом.
Ранее стало известно, что в России с 1 января увеличиваются розничные цены на ряд алкогольных напитков. Речь идет о водке, коньяке и игристых винах. Таким образом, цена водки поднимется до 243 рублей вместо 230. Рост составит 5,7 процента. Минимальная розничная цена на коньяк установится в размере 446 рублей за полулитровую бутылку вместо 433. Рост – 3 процента. Игристое вино подорожает на 5 рублей: цена повысится с 164 рублей до 169. Речь идет о бутылках объемом 0,75 литра.
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