Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

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Специалисты компании "Такском" зафиксировали изменение спроса у россиян при покупке алкогольной продукции, передает RT.

По подсчетам экспертов, с января по август средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей, что на 14% ниже по отношению к такому же периоду прошлого года.

Россияне также стали меньше тратить, отдыхая в гостиницах, ресторанах, кафе и других заведениях. Средний чек за указанный период упал до 990 рублей. В прошлом году в среднем он достигал 1,2 тысячи.

В супермаркетах средний чек понизился на 6% – с 755 до 707 рублей. При этом в категории "Магазины у дома" аналитики зафиксировали небольшое увеличение кассового чека – на 1%. Также выросли продажи в аптеках и на АЗС. Всего специалисты проанализировали более 22 миллиардов кассовых чеков.

Аналитики компании составляли подобный отчет в апреле текущего года. Так, продажа водки в России в период с 30 марта по 5 апреля снизилась на 41% по отношению к первой неделе прошлого месяца.

Изменение спроса произошло и на другой алкоголь – в среднем на 24–58%. Реализация пива в начале апреля упала на 26% по отношению к первой неделе марта и на 12% – по отношению к третьей.

