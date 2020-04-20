Россияне сократили покупки спиртного из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажа водки в России в период с 30 марта по 5 апреля снизилась на 41% по отношению к первой неделе прошлого месяца, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

Снизился спрос и на другой алкоголь – в среднем на 24-58%. Реализация пива в начале апреля упла на 26% по отношению к первой неделе марта и на 12% – по отношению к третьей.

По данным Росалкогольрегулирования, россияне уже закупили спиртное впрок и стали делать меньше запасов. Так, в марте наибольшим спросом пользовались импортные напитки. Люди ожидали повышения цен на них.

Оператор фискальных данных "Такском" обработал 18 миллиардов чеков с онлайн-касс российских магазинов за 30 марта – 5 апреля.

В марте алкогольные дистрибьюторы предупредили о возможных перебоях в поставках алкоголя из-за рубежа в связи с распространением коронавируса. Проблемы связаны с закрытием границ.