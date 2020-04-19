В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1".
Мантуров при этом не исключил, что в ближайшее время возможен постепенный рост цен на импортные товары из-за разницы в курсах валют. Он пояснил, что причины повышения связаны с другими странами, где РФ закупает продукцию.
Глава Минпромторга добавил, что торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца. Он пояснил, что ранее магазины закупались по своим расчетам, к выходным делая больше закупок, тогда как сейчас министерство поставило ретейлерам задачу создать запасы на 21 день.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелиц рассказал о неизбежном росте цен на продукты питания. Он подчеркнул, что новые поставки в магазины будут реализовываться уже по новой, завышенной стоимости.
Федеральная антимонопольная служба уже фиксировала жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В ФАС прокомментировали, что тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках. Кроме того, в России наблюдается рост цен на молочную продукцию, что подтвердил исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.
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