В России вырастут цены на водку, коньяк и игристые вина

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В России с 1 января увеличиваются розничные цены на ряд алкогольных напитков. Речь идет о водке, коньяке и игристых винах. Приказ подписали в Минфине РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действие приказа вступает в силу с 1 января 2021 года. Оно продлится в течение 5 лет, до 31 декабря 2026 года.

Цена водки поднимется до 243 рублей вместо 230. Рост составит 5,7 процента. Минимальная розничная цена на коньяк установится в размере 446 рублей за полулитровую бутылку вместо 433. Рост – 3 процента. Игристое вино подорожает на 5 рублей: цена повысится с 164 рублей до 169. Речь идет о бутылках объемом 0,75 литра.

Повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь предлагали в министерстве финансов. Это связано с инфляцией, удорожанием сырья и повышением акцизов на спиртное.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками. В результате ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

