Глава Минпромторга назвал возможные сроки эксперимента по маркировке пива

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Руководитель министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что эксперимент по маркировке пива в стране может стартовать в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной", – уточнил глава ведомства.

На совещании президента РФ с членами правительства, которое состоялось 9 сентября, Мантуров рассказал о проекте маркировки пива и пивных напитков с потенциальным расширением меры на другие виды алкоголя.

Участники рынка уже объявили, что потенциальное введение системы маркировки может сказаться на стоимости напитков. Как заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, алкоголь подорожает, а сама мера окажется экономически нецелесообразной.