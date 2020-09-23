Эксперт рассказал, насколько может подорожать пиво

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Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал Москве 24, насколько может подорожать пиво в случае введения системы обязательной маркировки напитка.

Ранее Ассоциация производителей пива направила обращение главе Минпромторга Денису Мантурову. Общественники заявили, что в случае принятия правительством решения о введении системы обязательной маркировки напитка сократится объем производства, что отразится на его стоимости. По данным Минпромторга, объем нелегального пивного рынка в стране может составлять от 5 до 12%. А по оценке Минфина, цены на пиво могут вырасти всего на 1-2%.

По мнению Дробиза, подорожание напитка будет зависеть от стоимости маркировочного оборудования и самих марок.

"Например, стоит на крупном пивном заводе 10 линий розлива. Устанавливают эти аппараты, которые тоже что-то стоят, и весь завод начинает производить на треть меньше. Чтобы восстановить объем производства, нужно установить дополнительные три линии, чтобы выполнять тот же объем производства. Если будет маркироваться пиво, как и другие алкогольные напитки, то самое дешевое пиво подорожает на 10%. Грубо говоря, пиво за 40–45 рублей станет стоит 50 рублей. Это не смертельно, никакого влияния на потребление не окажет", – пояснил эксперт.





Вадим Дробиз руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Если будут радиочастотные метки, стоимость которых пока неизвестна, однако Минпромторг говорил, что около 10 рублей за марку, то бутылка пива станет дороже до 25%. То есть все зависит от тех затрат, которые пивовары понесут, так как они в конечном счете выльются на потребителя. Но пиво – самый дешевый алкогольный напиток, он ни с кем не конкурирует, поэтому потребитель не откажется от пива.

Вместе с тем Дробиз опасается, что в конечном счете обязательная маркировка пивной продукции приведет "к уничтожению малого бизнеса" и на рынке останутся только крупные производители, которые "выдержат такую операцию".

С 1 декабря также запустят эксперимент по маркировке ювелирной продукции в стране. Она будет добровольной, а обязательной станет с 1 января 2021 года. С 1 июля следующего года введут полный запрет ювелирной продукции без соответствующих документов.

В Минфине подчеркнули, что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. На данный момент уже маркируют лекарства, меховые и табачные изделия.