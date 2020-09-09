Россиян предупредили о возможном росте цен на пиво из-за маркировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Производители пива не поддерживают предложение министерства промышленности и торговли о введении маркировки, предприятия опасаются роста цен, приводит ТАСС заявление участников рынка.
"Нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", – заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он считает, что новая инициатива по маркировке экономически необоснованна.
"Как правило, этот инструмент применяется для борьбы с контрафактом, при этом на рынке крепкого алкоголя акцизные марки широко используются, но доля контрафакта по-прежнему крайне высока, поэтому говорить об эффективности этой меры преждевременно", – сказал директор.
Старший директор по работе с органами госвласти региона Восточная Европа пивоваренной компании Ирина Федорова назвала маркировку излишней. "Для пивоваренного рынка характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит", – подчеркивает она.
В настоящий момент в РФ проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Ранее в Минпромторге предложили ввести маркировку пива. В будущем систему предлагается масштабировать и на другие виды алкогольной продукции.
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