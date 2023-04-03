14:27Общество
Врач назвала самые частые ошибки при лечении анемии
Фото: 123RF/engagestock
Самолечение, незаконченный курс препаратов и попытка восполнить дефицит железа с помощью продуктов являются самыми распространенными ошибками при борьбе с анемией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Кроме того, важно вместе со специалистом выяснить причину заболевания, иначе лечение может быть неэффективным. Дело в том, что анемия иногда указывает на другие проблемы со здоровьем, например на миому (доброкачественная опухоль), объясняет терапевт. "Либо нужно отменить лекарства, которые угнетают кроветворение, такое тоже бывает", – уточнила Чернышова.
Также терапевт не советует бросать курс лечения сразу после появления первых улучшений. "Нужно, чтобы врач дал отмашку, что процесс закончен. Иначе мы опять придем к тому же результату, все опять вернется", – предупреждает она.
Часто люди пытаются восполнить дефицит железа только с помощью продуктов. Такой подход тоже является ошибочным, говорит эксперт. "Конечно, следует всегда употреблять в пищу богатые железом продукты, которые помогут подержать его правильный уровень. Но если уже есть проблема, серьезный дефицит и гемоглобин снижен, одних продуктов будет недостаточно", – заключила врач.
Ранее россиян предупредили о рисках бесконтрольного приема препаратов, которые содержат йод. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, это может навредить щитовидной железе. В частности, спровоцировать избыточное производство ее гормонов, то есть развитие гипертиреоза. Эксперт рекомендует обязательно советоваться с врачом перед приемом БАДов и препаратов с йодом.
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