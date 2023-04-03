Врач назвала самые частые ошибки при лечении анемии

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Самолечение, незаконченный курс препаратов и попытка восполнить дефицит железа с помощью продуктов являются самыми распространенными ошибками при борьбе с анемией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Частая ошибка – это пытаться самостоятельно справиться с проблемой, покупать какие-то БАДы, непроверенные средства по рекомендации знакомых и себе их назначать. Препараты с содержанием железа очень разные. У них варьируется переносимость, дозировки, и подобрать правильные лекарства, дозу может только врач.

Кроме того, важно вместе со специалистом выяснить причину заболевания, иначе лечение может быть неэффективным. Дело в том, что анемия иногда указывает на другие проблемы со здоровьем, например на миому (доброкачественная опухоль), объясняет терапевт. "Либо нужно отменить лекарства, которые угнетают кроветворение, такое тоже бывает", – уточнила Чернышова.

Также терапевт не советует бросать курс лечения сразу после появления первых улучшений. "Нужно, чтобы врач дал отмашку, что процесс закончен. Иначе мы опять придем к тому же результату, все опять вернется", – предупреждает она.

Часто люди пытаются восполнить дефицит железа только с помощью продуктов. Такой подход тоже является ошибочным, говорит эксперт. "Конечно, следует всегда употреблять в пищу богатые железом продукты, которые помогут подержать его правильный уровень. Но если уже есть проблема, серьезный дефицит и гемоглобин снижен, одних продуктов будет недостаточно", – заключила врач.

Ранее россиян предупредили о рисках бесконтрольного приема препаратов, которые содержат йод. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, это может навредить щитовидной железе. В частности, спровоцировать избыточное производство ее гормонов, то есть развитие гипертиреоза. Эксперт рекомендует обязательно советоваться с врачом перед приемом БАДов и препаратов с йодом.



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