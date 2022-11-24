Терапевт назвала популярную привычку, которая убивает щитовидную железу

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Привычка принимать биологически активные добавки (БАДы) и лекарства с содержанием йода без назначения врача может ухудшить работу щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, бесконтрольный прием препаратов с йодом может привести к гипертиреозу, то есть повышенной активности щитовидной железы.





Татьяна Романенко врач-терапевт Для функционирования щитовидной железы очень важен йод. Поэтому, если в организм будет поступать много йода, мы можем спровоцировать даже у здоровой щитовидной железы нарушение ее функции именно в плане повышения ее функциональной активности.

Романенко напомнила, что щитовидная железа регулирует энергетический обмен. Если она вырабатывает слишком много гормонов, то все процессы в организме ускоряются.

"Нам становится жарко, у нас часто бьется сердце, повышается давление, может даже появляться тремор во всем теле. Могут возникать глазные симптомы, появляется пучеглазие, это называется эндокринная офтальмопатия, меняется как бы форма глазных яблок. Снижается вес, может быть диарея. Это все проявление гипертиреоза", – перечисляет терапевт.

Если у человека уже имеется гипертиреоз, но он, не зная о диагнозе, продолжает пить препараты с йодом, это может привести к еще большим нежелательным последствиям, предупреждает Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если не лечить гипертиреоз и продолжать принимать лекарства с йодом, все симптомы усиливаются, и это приводит к тому, что формируется тиреотоксическое сердце. Здесь уже ситуация способна выйти из-под контроля, и это может представлять опасность для жизни, то есть могут возникнуть опасные для жизни нарушения сердечного ритма.

Перед приемом БАДов и препаратов с йодом лучше всего проконсультироваться с врачом. Вполне возможно, что такое лечение человеку может не потребоваться, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что о проблемах с щитовидной железой может сигнализировать тяга к острой пище. Дело в том, что при недостатке ее гормонов у человека снижается уровень энергии. В результате ему хочется съесть что-нибудь острое, поскольку такая еда разгоняет кровообращение и помогает ощутить прилив сил.



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