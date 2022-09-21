Терапевт рассказал, как распознать проблемы с щитовидной железой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нарушения в работе щитовидной железы можно заподозрить по нескольким симптомам, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, среди заболеваний органа выделяют гипотиреоз и гипертиреоз. Первое связано со снижением функции щитовидной железы в результате дефицита гормонов, а второе, наоборот, – с гиперфункцией при их избытке.
"При гиперфункции человек худеет, потеет, кожа сохнет. Человек нервный, плачет, рыдает, сердце колотится как у молодой собачки", – объясняет терапевт.
При наличии вышеперечисленных симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу и сдать анализ на определение гормонов щитовидной железы. Если заболевание не лечить, могут наступить серьезные последствия, предупреждает он.
"Если человек будет долго находиться под избыточным действием гормонов щитовидной железы, у него будет тиреотоксикоз. Ресурсы органов при такой нагрузке будут быстрее расходоваться. В частности, сердце, орган-мишень, страдает при гипертиреозе", – говорит терапевт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам не злоупотреблять несезонными фруктами и овощами, а также жареным и продуктами с консервантами, чтобы не спровоцировать заболевание щитовидной железы. Кроме того, продукты животноводства, выращенные с применением большого количества гормонов роста, тоже будут негативно влиять на здоровье щитовидной железы.
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