Терапевт рассказал, как распознать проблемы с щитовидной железой

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Нарушения в работе щитовидной железы можно заподозрить по нескольким симптомам, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, среди заболеваний органа выделяют гипотиреоз и гипертиреоз. Первое связано со снижением функции щитовидной железы в результате дефицита гормонов, а второе, наоборот, – с гиперфункцией при их избытке.



Алексей Хухрев врач-терапевт Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мерзнет и ни на что у него энергии не хватает.

"При гиперфункции человек худеет, потеет, кожа сохнет. Человек нервный, плачет, рыдает, сердце колотится как у молодой собачки", – объясняет терапевт.

При наличии вышеперечисленных симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу и сдать анализ на определение гормонов щитовидной железы. Если заболевание не лечить, могут наступить серьезные последствия, предупреждает он.

"Если человек будет долго находиться под избыточным действием гормонов щитовидной железы, у него будет тиреотоксикоз. Ресурсы органов при такой нагрузке будут быстрее расходоваться. В частности, сердце, орган-мишень, страдает при гипертиреозе", – говорит терапевт.





Алексей Хухрев врач-терапевт При гипотиреозе, если не следить за этим, и уровень гормона щитовидной железы значительно упадет, человек может и умереть. Потому что просто органы перестанут работать, будет полиорганная недостаточность.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам не злоупотреблять несезонными фруктами и овощами, а также жареным и продуктами с консервантами, чтобы не спровоцировать заболевание щитовидной железы. Кроме того, продукты животноводства, выращенные с применением большого количества гормонов роста, тоже будут негативно влиять на здоровье щитовидной железы.