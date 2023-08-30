30 августа, 17:01Общество
Диетолог рассказал, чем опасна нехватка жиров в питании
Фото: depositphotos/natalya.stepowaya
Недостаточное потребление жиров может привести к развитию авитаминоза. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Самое неприятное следствие дефицита жиров – это нехватка жирорастворимых витаминов. В жирах растворяются четыре витамина: A, D, E и K. Каждый из них является очень важным для нас, выполняет свои функции. Например, если не хватает витамина K – это ускорение остеопороза, атеросклероза, отложения кальция в сосудах", – объясняет специалист.
По словам диетолога, человеку необходимо регулярно употреблять продукты с содержанием жиров. Однако предпочтение нужно отдавать их полезным видам. Например, источниками хороших жиров считаются рыба, оливковое и льняное масла.
Ранее россиянам порекомендовали не использовать для жарки сливочное масло. Отмечается, что при нагревании оно начинает выделять опасные для здоровья человека химические вещества. В частности, речь идет про свободные радикалы, способные вызывать развитие онкологии.
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