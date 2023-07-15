Врач рассказал о неожиданной опасности дефицита клетчатки в рационе

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Недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск развития возрастных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней. Она снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний", – объясняет эксперт.

Кроме того, пищевые волокна помогают нормализовать обмен холестерина и улучшают состояние микрофлоры кишечника, что позволяет человеку хорошо себя чувствовать.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 граммов клетчатки в день. Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много.

Большое количество клетчатки содержится в растительной пище: овощах, фруктах, ягодах, бобовых, кашах и хлебе из муки грубого помола.

Ранее ученые из Японии провели исследование, в ходе которого определили, сколько свежих фруктов и овощей нужно употреблять для продления жизни. Для этого специалисты проанализировали данные 95 тысяч пациентов. Выяснилось, что у тех, кто ежедневно съедает не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов, в отличие от остальных, на 8–9% ниже риск смерти.

