Врач рассказала про очищающий кишечник салат

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Салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты будет полезен для очистки кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Для хорошей работы кишечника человеку нужно употреблять овощи, которые богаты грубыми пищевыми волокнами.

"Клетчатка – это не только лучшее лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также представляют собой щетку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи", – объясняет эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Есть специальный салат-щетка, который помогает максимально комфортно расстаться с лишним содержимым в кишечнике. В составе этого блюда свекла, белокочанная капуста и морковь. Все должно быть сырое.

Кроме того, по словам Королевой, пищевыми волокнами богаты репа, редька, редис и разнообразная зелень.

Ранее была названа ошибка, способная привести к нарушению работы кишечника. Речь идет об отказе от употребления достаточного количества воды. В результате этого при походе в туалет могут возникнуть проблемы. Для нормальной работы кишечника в сутки рекомендуется выпивать минимум 1,5 литра жидкости.

