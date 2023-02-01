Гастроэнтеролог опроверг несовместимость огурцов и помидоров в салате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доводы о несовместимости огурцов и помидоров являются мифом, поэтому салат из овощей не спровоцирует биохимической реакции в организме. Об этом в беседе с News.ru сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Несовместимость огурцов и помидоров друг с другом является абсолютным мифом. В 100 граммах огурца всего лишь 0,5 грамма клетчатки, а остальное – вода. В 100 граммах помидоров – 1,5 грамма клетчатки, все остальное – вода", – отметил эксперт.

Из употребленных 200 граммов салата человек получит всего 2 грамма клетчатки.

Вместе с тем Вялов пояснил, что несовместимость продуктов не говорит об их непереносимости. Несовместимость на практике можно увидеть, добавив в молоко сок лимона. Остальные же случаи негативных реакций после употребления некоторых продуктов объясняются их свойствами.

Ранее врач-диетолог Татьяна Рыкалова предупредила россиян об опасности частого употребления отрубей. Продукт, полезный клетчаткой, можно употреблять не более одного раза в месяц. Недостаточное количество воды при употреблении отрубей может спровоцировать запоры.



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