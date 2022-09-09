Ученые назвали необходимое количество овощей и фруктов для продления жизни

Фото: depositphotos/Boarding2Now
Японские ученые назвали необходимое количество свежих фруктов и овощей в рационе для продления жизни. Об этом сообщается на сайте Национального онкологического центра Японии.
Они изучили данные 95 тысяч пациентов, которых наблюдали с 1990-х годов, когда участникам эксперимента было 40–60 лет. Их просили регулярно рассказывать о поддерживаемой диете, а также о том, какое количество фруктов и овощей они съедали за день.
Исследование показало, что у потребляющих не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов в день риск смерти на 8–9% ниже, чем у людей с низким потреблением названных продуктов. Также у этих участников снизились шансы обнаружения болезней сердечно-сосудистой системы на 13%.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев заявил, что фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ, но резкий запах позволяет держать дистанцию между людьми. Калинчев рекомендовал людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения быть осторожнее с луком.
Эксперты рассказали, как выбрать груши
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: