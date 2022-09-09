Ученые назвали необходимое количество овощей и фруктов для продления жизни

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Японские ученые назвали необходимое количество свежих фруктов и овощей в рационе для продления жизни. Об этом сообщается на сайте Национального онкологического центра Японии.

Они изучили данные 95 тысяч пациентов, которых наблюдали с 1990-х годов, когда участникам эксперимента было 40–60 лет. Их просили регулярно рассказывать о поддерживаемой диете, а также о том, какое количество фруктов и овощей они съедали за день.

Исследование показало, что у потребляющих не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов в день риск смерти на 8–9% ниже, чем у людей с низким потреблением названных продуктов. Также у этих участников снизились шансы обнаружения болезней сердечно-сосудистой системы на 13%.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев заявил, что фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ, но резкий запах позволяет держать дистанцию между людьми. Калинчев рекомендовал людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения быть осторожнее с луком.

