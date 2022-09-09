Врач развеял миф о способности лука защищать от гриппа и ОРВИ

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Фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ, но резкий запах позволяет держать дистанцию между людьми. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-эндокринолога, нутрициолога Алексея Калинчева.

Он пояснил, что фитонциды могут подавлять рост и размножение патогенной для растений.

Вместе с тем лук может даже навредить. Калинчев рекомендовал людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения быть осторожнее с луком. При рецидиве его лучше исключить из рациона. В стадии ремиссии лук может привести к обострению хронического гастрита.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты с антиоксидантами, такие как черника, голубика, брокколи, позволяют снизить риск возникновения онкологические заболеваний. Она добавила, что такие продукты оказывают общеукрепляющее действие на человеческий организм. В качестве профилактики заболевания следует употреблять продукты с витамином A – печень, яичный желток.

