Эксперт перечислила препятствующие возникновению онкологии продукты

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Продукты с антиоксидантами, такие как черника, голубика, брокколи, позволяют снизить риск возникновения онкологические заболеваний, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
"Это ягоды, такие как черника, голубика, ежевика, то что окрашено в темно-синий или фиолетовый цвет. Они хорошо предотвращают разрушение клеток. Также продукты с желто-оранжевым окрасом или в красном цвете, где содержится бета-каротин и ликопин, – арбузы, томаты. Брокколи снижает риски онкологии, в том числе предотвращают рак репродуктивных органов у женщин", – сообщила она в беседе с News.ru.
Эксперт добавила, что такие продукты оказывают общеукрепляющее действие на человеческий организм.
По ее словам, шиповник, квашеная капуста, болгарский перец и черная смородина, богатые витамином C, также помогают предотвратить рак. А в качестве профилактики заболевания следует употреблять продукты с витамином A – печень, яичный желток.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, какие продукты могут помочь снизить вероятность развития онкологических заболеваний. К таковым специалист отнесла рацион в виде средиземноморской диеты. Кроме того, следует потреблять достаточное количество воды.
"Доктор 24": какие продукты помогают в профилактике заболеваний
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