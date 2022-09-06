Эндокринолог рассказал о пользе полдников

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Полдник помогает компенсировать неполноценные завтрак и обед в течение рабочего дня и спасает от переедания вечером. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.
Специалист пояснил, что обычно работающие люди обедают в промежутке с 13:00 до 15:00, а ужинают только ближе к девяти вечера. При этом о полноценном приеме пищи днем, как и во время завтрака, зачастую речи не идет, поэтому, чтобы решить проблему нехватки калорий, человеку необходим полдник.
"Полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода. Он нужен и для компенсации нехватки калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи, и в качестве спасения от переедания на ночь", – отметил специалист.
В качестве промежуточного приема пищи можно съесть булку или бутерброд, однако лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам. По словам Калинчева, смысл перекусов заключается в исключении длительных периодов голодания, которые часто приводят к проблемам с пищеварением.
"Представьте, если ваша норма, скажем, 3 000 ккал (в день. – Прим. ред.), ее легче съесть за три приема пищи или за 5–6? И речь идет про правильные продукты, а не конфеты с фастфудом", – подытожил эндокринолог.
Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием. Чтобы не допустить ухудшений, из рациона следует исключить все вкусное, речь о жареных, соленых и острых блюдах. Также следует прекратить употреблять алкоголь и курить.
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