Врач назвал диету для профилактики атеросклероза

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Снизить риск развития атеросклероза можно, соблюдая средиземноморскую диету. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на невролога, доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустема Гайфутдинова.
По словам эксперта, подобная диета широко известна как вариант здорового питания.
"В средиземноморской диете упор делается на растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу и морепродукты, небольшое количество вина, но некоторые считают, что это помогает, другие – наоборот", – объяснил врач.
По его словам, причиной атеросклероза может стать малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление фастфуда, а также другие нарушения питания.
Нормализовать образ жизни можно, если устраивать ежедневные прогулки длительностью более 30 минут. Кроме того, Гайфутдинов посоветовал россиянам стараться мыслить позитивно.
До этого врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала о причинах замедления метаболизма с возрастом. По ее словам, замедленный обмен веществ часто встречается у людей среднего возраста. Причиной нарушений в работе метаболизма также могут стать диеты и их постоянное прерывание.
До этого диетолог Кристина Плотникова назвала последствия переедания. Проблема усугубляется развитием стойкой депрессии, сахарного диабета, гипертонии, ожирения, заболеваний органов ЖКТ, суставов, щитовидной железы, сообщила специалист.
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