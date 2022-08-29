Врач рассказал, какие привычки разрушают почки

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com
Недостаточный контроль здоровья, злоупотребление солью и обезболивающими может привести к серьезным проблемам с почками. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Первая привычка – это наплевательское отношение к своему здоровью. Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса", – пояснила она.
При отсутствии лечения навредить могут и заболевания мочеполовой системы: например, простатит, воспаление придатков, мочевого пузыря. Кроме того, опасен бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков, отметила врач.
"Частое их применение может привести к развитию нефропатии, к нарушению функции почек. Это очень часто, к сожалению, случается, но люди на это не обращают внимания", – сказала Романенко.
Злоупотребление поваренной солью тоже вредно. Это может способствовать повышению артериального давления, а если это происходит бессимптомно и не лечится, то чревато хронической болезнью почек, предупредила терапевт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала для профилактики болезней почек пить больше воды, иван-чай, а также есть арбузы, ананасы и ягоды. При этом если проблемы уже возникли, необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку диета в этом случае зависит от конкретного диагноза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: