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Москва 24

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Общество

08:01

Врач рассказал, какие привычки разрушают почки

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Недостаточный контроль здоровья, злоупотребление солью и обезболивающими может привести к серьезным проблемам с почками. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Первая привычка – это наплевательское отношение к своему здоровью. Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса", – пояснила она.

Невылеченные зубы – это разнос инфекции. Это также может привести к осложнениям как на сердце, так и на почки.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

При отсутствии лечения навредить могут и заболевания мочеполовой системы: например, простатит, воспаление придатков, мочевого пузыря. Кроме того, опасен бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков, отметила врач.

"Частое их применение может привести к развитию нефропатии, к нарушению функции почек. Это очень часто, к сожалению, случается, но люди на это не обращают внимания", – сказала Романенко.

Злоупотребление поваренной солью тоже вредно. Это может способствовать повышению артериального давления, а если это происходит бессимптомно и не лечится, то чревато хронической болезнью почек, предупредила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала для профилактики болезней почек пить больше воды, иван-чай, а также есть арбузы, ананасы и ягоды. При этом если проблемы уже возникли, необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку диета в этом случае зависит от конкретного диагноза.

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