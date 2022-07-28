Диетолог перечислила продукты для профилактики болезней почек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Для профилактики болезней почек следует пить больше воды, иван-чай, а также есть арбузы, ананасы и ягоды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, для здоровых людей самый лучший продукт для поддержания функции почек – это чистая питьевая вода. Нужно употреблять минимум 30 миллилитров на килограмм веса в день, говорит Соломатина.
"Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление", – отмечает врач.
"Клюква обладает бактерицидным действием, поэтому бактерии, которые могут повредить чувствительную ткань почек и вообще мочевыводящей системы, они не имеют возможности прикрепиться к стенке и просто выводятся. Тем же эффектом обладает брусника", – уточнила эксперт.
Для профилактики заболевания почек также полезно пить иван-чай. "Он обладает легким мочегонным эффектом, содержит достаточно много калия и очень хорошо убирает воспаления, борется с патогенной микрофлорой за счет кверцетина и танинов. Есть там и фенолы, то есть антиоксиданты, которые тоже подавляют воспалительный процесс", – указала специалист.
Соломатина подчеркнула, что эти продукты и напитки лучше употреблять людям, не имеющим заболеваний почек, которые просто хотят поддержать здоровье органа. При наличии патологий стоит проконсультироваться с врачом, поскольку диета в этом случае зависит от конкретного недуга.
Ранее россиян предупредили, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать образование камней в почках. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, речь идет о кислой зелени, алкоголе, кофе и соли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: