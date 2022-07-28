Диетолог перечислила продукты для профилактики болезней почек

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Для профилактики болезней почек следует пить больше воды, иван-чай, а также есть арбузы, ананасы и ягоды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, для здоровых людей самый лучший продукт для поддержания функции почек – это чистая питьевая вода. Нужно употреблять минимум 30 миллилитров на килограмм веса в день, говорит Соломатина.

"Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление", – отмечает врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Клюква, брусника, черника, виноград, клубника – все, что содержит большое количество антиоксидантов и витамина C, – это очень хорошо, потому что будет предохранять от воспаления, от внедрения патогенной микрофлоры и ее развития.

"Клюква обладает бактерицидным действием, поэтому бактерии, которые могут повредить чувствительную ткань почек и вообще мочевыводящей системы, они не имеют возможности прикрепиться к стенке и просто выводятся. Тем же эффектом обладает брусника", – уточнила эксперт.

Для профилактики заболевания почек также полезно пить иван-чай. "Он обладает легким мочегонным эффектом, содержит достаточно много калия и очень хорошо убирает воспаления, борется с патогенной микрофлорой за счет кверцетина и танинов. Есть там и фенолы, то есть антиоксиданты, которые тоже подавляют воспалительный процесс", – указала специалист.

Соломатина подчеркнула, что эти продукты и напитки лучше употреблять людям, не имеющим заболеваний почек, которые просто хотят поддержать здоровье органа. При наличии патологий стоит проконсультироваться с врачом, поскольку диета в этом случае зависит от конкретного недуга.

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