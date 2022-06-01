Врач рассказал о связи кофе и образовании камней в почках

Фото: depositphotos/5seconds
Употребление кислой зелени, кофе, соли и алкоголя может привести к появлению камней в почках. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам эксперта, щавелевая кислота способна провоцировать появление оксалатных камней в почках.
"Оксалаты – это соль щавелевой кислоты, поэтому нельзя есть то, что ее содержит. Это щавель, шпинат, то есть зелень, в первую очередь кислая на вкус", – объясняет Арзамасцев.
Кроме того, к нарушению работы почек приводит частое употребление алкоголя, что также может провоцировать образование камней, отмечает диетолог.
С осторожностью следует употреблять и соль. Она не только задерживает воду, но и нарушает ток жидкости в организме, продолжает специалист.
"Если нарушена динамика воды, особенно разница воды внутри клетки и во внеклеточной жидкости, это также приводит к тому, что риск образования камней может быть выше", – предупреждает Арзамасцев.
Ранее врач-уролог Михаил Лопухов рассказал, какие привычки крайне негативно сказываются на здоровье почек. По словам эксперта, ожирение, курение, употребление алкоголя и дефицит витамина В6 "убивают" этот орган. В группу риска он отнес тех, кто страдает от гипертонии, сахарного диабета и других нарушений обмена веществ, а также людей с различными хроническими инфекционными заболеваниями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: