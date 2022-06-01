Врач рассказал о связи кофе и образовании камней в почках

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Употребление кислой зелени, кофе, соли и алкоголя может привести к появлению камней в почках. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам эксперта, щавелевая кислота способна провоцировать появление оксалатных камней в почках.

"Оксалаты – это соль щавелевой кислоты, поэтому нельзя есть то, что ее содержит. Это щавель, шпинат, то есть зелень, в первую очередь кислая на вкус", – объясняет Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если пить очень много кофе, особенно если еще принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма – это первый минус. Второй минус в том, что при недостаточном потреблении воды этот кальций не будет полностью выводиться из организма и будет проседать в том числе в почках.

Кроме того, к нарушению работы почек приводит частое употребление алкоголя, что также может провоцировать образование камней, отмечает диетолог.

С осторожностью следует употреблять и соль. Она не только задерживает воду, но и нарушает ток жидкости в организме, продолжает специалист.

"Если нарушена динамика воды, особенно разница воды внутри клетки и во внеклеточной жидкости, это также приводит к тому, что риск образования камней может быть выше", – предупреждает Арзамасцев.

Ранее врач-уролог Михаил Лопухов рассказал, какие привычки крайне негативно сказываются на здоровье почек. По словам эксперта, ожирение, курение, употребление алкоголя и дефицит витамина В6 "убивают" этот орган. В группу риска он отнес тех, кто страдает от гипертонии, сахарного диабета и других нарушений обмена веществ, а также людей с различными хроническими инфекционными заболеваниями.