Диетолог назвала неочевидные последствия переедания

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Переедание является психологическим расстройством, которое при отсутствии лечения способно привести к более тяжелым недугам, вплоть до онкологии. Об этом в беседе с Pravda.ru рассказала диетолог Кристина Плотникова.

Как объяснила специалист, компульсивное переедание заключается в употреблении человеком пищи сверх его потребностей. Обычно оно возникает при стрессах, тревожности и других негативных чувствах. Страдающие таким расстройством люди едят до боли в животе, а затем корят себя. Это усугубляет как психологические, так и физические проблемы.

"На первый взгляд кажется, что чревоугодие – не самый сложный вид психологического расстройства. Но проблема усугубляется развитием стойкой депрессии, сахарного диабета, гипертонии, ожирения, заболеваний органов ЖКТ, суставов, щитовидной железы", – отметила Плотникова.

Кроме того, повышается риск развития онкологии. Чтобы справиться с недугом, самопомощи может быть недостаточно – есть риск, что человек сорвется, к тому же необходимость соблюдения диеты создает дополнительный стресс.

При компульсивном переедании требуется помощь психолога или психиатра, подчеркивает диетолог. Также потребуется пройти комплекс обследований, чтобы исключить заболевания, провоцирующие неконтролируемый аппетит.

По словам Плотниковой, длительность лечения зависит от тяжести расстройства, существующие методы психокоррекции обычно позволяют избавиться от проблемы в течение года.

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