Гастроэнтеролог назвал скрытую опасность пищевого отравления

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Опасность пищевого отравления заключается в том, что его можно спутать с кишечным, которое требует обращения за медпомощью. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов.

"Мы понимаем, что некоторые кишечные инфекции проявляются вначале почти так же, как и пищевые отравления, токсикоинфекции. <...> Лечение кишечных инфекций – стационарная история", – сказал он.

Он привел в пример Индию: находясь там, нельзя пить некипяченую воду и есть немытые фрукты, в противном случае это чревато инфекцией вплоть до холеры. Таким образом, отмечает Богомолов, при появлении симптомов отравления важно оценить особенности местонахождения, прикинуть возможные причины недуга, а затем принимать решение о том, как лечиться – самостоятельно или в больнице.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды следует обращаться к врачу. Речь идет об изжоге, тошноте, головокружении и расстройстве желудка. Например, тошнота после приема пищи может свидетельствовать о дивертикуле пищевода, панкреатите, пищевом отравлении, воспалении аппендицита и других серьезных проблемах.

