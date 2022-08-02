Россиянам рассказали, при каких симптомах после еды следует обратиться к врачу

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Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды следует обратиться к врачу для проведения обследования. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, речь идет об изжоге, тошноте, головокружении и расстройстве желудка. Так, пояснила она, если изжога возникает изредка, то переживать не стоит, а если чаще двух раз в неделю, при этом лекарства не помогают, то необходимо обратиться к врачу.

Тошнота после еды, продолжила специалист, может свидетельствовать о таких заболеваниях, как дивертикул пищевода, панкреатит, пищевое отравление, непроходимость кишечника, воспаление аппендицита, язвенная болезнь.

Если же после приема пищи возникает головокружение, предупредила эксперт, то это может быть симптомом гастрита, заболевания почек, расстройства щитовидной железы или аллергических реакций.

"Люди, ощущающие головокружение после еды, склонны игнорировать такие симптомы. Тем не менее следует прислушаться к своему организму, так как проблема может быть ранним симптомом серьезных заболеваний", – рассказала Слюняева.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов предупредил, что гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием, чтобы не допустить ухудшений. Специалист рекомендовал отказаться от жареных, соленых и острых блюд, прекратить употреблять алкоголь и курить.

