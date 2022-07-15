Врач рассказал, какую еду следует исключить из рациона при гастрите

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Гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием, чтобы не допустить ухудшений. Об этом в беседе с News.ru рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.
"Гастрит – хроническое воспаление стенки желудка. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно. Гастрит бывает острый и хронический, при остром воспаление играет в помощь нам, а при хроническом начинает вредить", – пояснил он.
По его словам, гастрит чреват образованием язвы, которая не только может вызвать онкологию или кровотечение, но и привести к образованию отверстия в стенке желудка. Для избежания пагубных последствий специалист рекомендует отказаться в питании от всего вкусного. Речь о жареных, соленых и острых блюдах. Также следует прекратить употреблять алкоголь и курить.
Ранее онколог-хирург Иван Карасев рассказал, что голодные боли в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы. При возникновении подобных симптомов нужно сразу обращаться к врачу, иначе не избежать серьезных осложнений.
"Доктор 24": гастрит
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