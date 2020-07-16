Онколог назвал симптомы, ошибочно принимаемые за гастрит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Голодные боли" в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы, сообщил онколог-хирург Иван Карасев в своем Instagram.

По словам специалиста, в желудок поступают агрессивные вещества, необходимые для расщепления пищи. Чтобы они не повредили стенку желудка, вырабатывается специальный защитный фактор. Но, когда агрессивные факторы преобладают и защитный слой истощается, стенки желудка повреждаются. В результате сперва появляется эрозия, а затем язва.

Врач отметил, что важную роль также играют наследственная предрасположенность к заболеванию и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов.

Карасев предупредил, что если не прийти к врачу вовремя, могут возникнуть серьезные осложнения. В частности, кровотечение, перфорация язвы, то есть прободение стенки желудка, стеноз пилорического отдела желудка – сужение места выхода из желудка, пенетрация – прободение язвы в соседний орган, а также рост злокачественной опухоли.

Чтобы выявить язву, нужно сделать эндоскопию. Она поможет специалистам оценить размер повреждения и вероятность осложнений. Благодаря этой процедуре можно следить и за процессом рубцевания язвы.

В среднем заживление до красного рубца происходит за 6–7 недель, а формирование полноценного рубца – за 2–3 месяца. Острые поверхностные язвы заживают в течение 1–2 недель.

Роспотребнадзор призвал ограничить потребление фастфуда. Отмечается, что встречающиеся в природе траснжиры, которые содержатся в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Но искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные или частично гидрогенизированные жиры, опасны для организма.

