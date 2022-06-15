Гастроэнтеролог рассказала, когда сухость во рту является опасным признаком

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Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская рассказала Москве 24, что частое ощущение сухости и липкости во рту может оказаться симптомом множества заболеваний. Например, они могут быть предвестником проблем с желудочно-кишечным трактом.
"Это может быть гастрит, холецистит, дуоденит. Но им обычно сопутствуют и другие признаки: изжога, горький привкус во рту, белый или желтый налет на языке", – отметила врач.
Сухость во рту может также сигнализировать о развивающемся синдроме Шегрена. Это аутоиммунное поражение соединительной ткани.
"Больной также может ощущать сухость в глазах, носу, горле, на коже. В большинстве случаев синдром Шегрена диагностируется у женщин старше 40 лет. Чтобы выявить заболевание, делают анализ крови и биопсию слюнных желез", – уточнила врач.
Сухость во рту бывает симптомом заболевания слюнных желез, когда основной канал слюны заблокирован из-за камня или инфекции. Этой проблемой занимаются стоматологи.
Также специалист отметила, что рот может пересохнуть, когда организм обезвожен при чрезмерном потоотделении, лихорадке, рвоте, диарее, потере крови или ожоге. Часто это ощущают беременные или кормящие мамы из-за гормональных изменений.
"Еще одной причиной могут быть храп и сон с открытым ртом. Человек порой даже не знает, как он спит ночью. Дискомфорт во рту могут вызвать также препараты для лечения депрессии, высокого давления, некоторые антигистаминные, противоотечные и обезболивающие средства", – предупредила врач.
Частая сухость во рту – это не просто неудобство, а проблема, которую необходимо решать. Потому что недостаточный объем слюны может быть не только сигналом о наличии болезней, но и привести к осложнениям.
Пока причина дискомфорта не выявлена, важно тщательно следить за гигиеной рта. Обязательно чистить зубы два раза в день, а после еды полоскать рот простой водой. Кроме того, можно приготовить специальный раствор. Для этого нужно добавить в литр воды по одной чайной ложке соли и соды.
Также следует стараться дышать через нос, а не через рот, в том числе и ночью. Лучше избегать употребления кофеина и алкоголя, использовать увлажнители воздуха, особенно во время сна.
Для нормализации влагообмена в течение дня важно пить воду или напитки без сахара – маленькими глотками как во время еды, так и после. Слюноотделение хорошо стимулируют жевательные резинки или сосательные конфетки. Но они должны быть без сахара, потому что он повышает риск развития кариеса.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что недостаточное потребление жидкости может привести к снижению обмена веществ, интоксикации организма и нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Эксперт посоветовала ежедневно пить не менее 30 граммов жидкости на каждый килограмм веса.
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