Диетолог перечислила вызывающие бодрость продукты

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Морепродукты и брокколи обладают бодрящим эффектом, сравнимым с воздействием кофе и шоколада, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

Она пояснила, что возбуждающий эффект кофе связан с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения.

"Продукты, богатые хромом, морепродукты, брокколи дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого. И человек при этом не будет сильно поправляться", – сказала Соломатина.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды следует обращаться к врачу. Речь идет об изжоге, тошноте, головокружении и расстройстве желудка. Например, тошнота после приема пищи может свидетельствовать о дивертикуле пищевода, панкреатите, пищевом отравлении, воспалении аппендицита и других серьезных проблемах.