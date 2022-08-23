Диетолог рассказала о продуктах, которые снижают риск развития болезни Альцгеймера

С помощью определенных продуктов можно влиять на мозговую деятельность, повышать внимание, улучшать память и эмоциональный фон. В том числе они снижают риск развития болезни Альцгеймера. Рассказываем, какая диета поможет надолго сохранить хорошую память.

Научная разработка

Mind-диета (в переводе с английского – диета для "ума") была разработана на основе долгосрочных исследований ученых. Они искали способ улучшать когнитивные функции человека и предотвращать появление болезни Альцгеймера с помощью еды. В результате получился список продуктов, при регулярном употреблении которых риск развития заболевания можно снизить в два раза, рассказала Москве 24 диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Такая диета в целом положительно влияет на работу нервной системы: помогает улучшить память, скорость реакции и эмоциональный фон.





Антонина Саволюк диетолог, аллерголог-иммунолог Это больше стиль питания, направленный на поддержку всех функций организма, но с акцентом на современный запрос человечества – жизнь в условиях постоянной эмоциональной и информационной перегрузки.

Соблюдать "умную" диету очень просто, потому что в ней нет каких-то чудесных рецептов. В список входит двадцать продуктов, которые желательно вводить в свой рацион. При этом поклонники диеты сами выбирают, в какое время суток есть эту пищу и как ее сочетать между собой.

"Умные" продукты

Самая первая в списке mind-диеты – это вода. Без нее мозг не в состоянии эффективно работать. Если воды в организме мало, человек неизбежно начинает уставать сильнее обычного, а его настроение ухудшается.

"Мозг работает 24 часа семь дней в неделю и постоянно нуждается в кислороде, питании и в том, чтобы от его клеток отводились продукты отработанных химических реакций. Во всех этих процессах участвует вода. Поэтому, если хотите почувствовать себя живыми и энергичными, выпивайте в сутки не менее 30 миллилитров жидкости на один килограмм веса", – посоветовала диетолог.

Еще два раза в неделю в рацион стоит включать жирные сорта рыбы. Содержащаяся в них омега-3 необходима для нормального функционирования мозга. Также рекомендуется употреблять в качестве небольших перекусов орехи и семечки. В них достаточно много жирных кислот омега-6.

Не стоит забывать также про цельные злаки – источник витаминов группы В. Клетки мозга потребляют эти полезные вещества активнее других органов. Полноценный набор аминокислот в организме идеально обеспечат блюда из индейки или красной фасоли.





Антонина Саволюк диетолог, аллерголог-иммунолог Ежедневно в рационе должна быть одна порция ягод с темной окраской: ежевика, черника, жимолость и так далее. В них содержатся мощнейшие антиоксиданты – антоцианы, которые восстанавливают мембраны клеток, в том числе и нервных.

Кроме этого, ученые советуют каждый день съедать как минимум одну порцию овощей (зеленого цвета) и зелени – лучших источников пищевых волокон и водорастворимых витаминов. Также рекомендуется употреблять томаты и продукты их переработки, чтобы получить необходимый нервной системе антиоксидант ликопин.

Сладости, пряности и алкоголь

Сладкоежкам будет приятно узнать, что в списке mind-продуктов присутствует горький шоколад. Он помогает тормозить процесс старения клеток. Правда, норма в сутки – всего 10 граммов. Но если запить их зеленым чаем (тоже mind-напитком), то это обязательно улучшит настроение.

Также полезными для ума названы продукты, которые мы так любим применять во время простудных заболеваний: имбирь, лимон и чеснок.

"Еще в списке есть красное сухое вино. Употреблять его разрешено пять дней в неделю по 100 миллилитров. Пить или не пить – решайте сами, но ряд исследований подтверждает, что именно эта доза способствует регенерации клеток", – отметила диетолог.

Кроме этого, продуктами для эффективной умственной работы и настроения являются некоторые пряности. Среди них – гвоздика, а еще куркума, которая останавливает свободнорадикальное окисление организма и спасает мозг от последствий перегрузок. В день достаточно съедать половину чайной ложки этой специи.

Полезно добавлять в еду и корицу. Она улучшает углеводный обмен в тканях, а это очень важно, потому что клетки мозга получают энергию в основном из глюкозы.





Антонина Саволюк диетолог, аллерголог-иммунолог Согласно исследованиям, если хотя бы неделю придерживаться рациона на основе перечисленных продуктов, эффективность умственной работы повысится, а настроение улучшится. Да и в целом влияние на все функции организма будет только положительным.

"Чтобы не испортить эффект от этих продуктов, рекомендую исключить из рациона сладкие напитки, переработанное мясо и животные тугоплавкие жиры. С фастфудом лучше вовсе завязать. Кроме того, количество красного мяса необходимо ограничить до одной порции в неделю", – отметила Саволюк.

Диетолог также посоветовала уже с утра начинать день с пищи для ума и настроения и предложила вариант идеального завтрака в стиле mind-диеты.

По ее словам, для этого необходимо сварить овсяную кашу на воде или молоке. После – добавить в нее горсть синих ягод и два грецких ореха. Сверху блюдо можно посыпать корицей. В качестве напитка заварить большую чашку зеленого чая и добавить в него немного куркумы. На десерт съесть дольку горького шоколада.