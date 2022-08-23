Нутрициолог рассказала о полезных свойствах шашлыка

Фото: Москва 24/Александр Авилов
При умеренном употреблении шашлыка человек может получить больше пользы, чем вреда. Об этом заявила нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков "Здоровье наших детей" Ольга Панова в интервью "Ленте.ру".
По ее словам, шашлык является источником аминокислот, белка, железа, витамина B. Вместе с тем блюдо является высокобелковой пищей, поэтому в больших количествах он с трудом переваривается.
Нутрициолог рекомендовала не держать мясо слишком долго на огне, чтобы не было зажаристой корочки, которая содержит опасные для здоровья канцерогены. Кроме того, шашлык можно есть без вреда здоровью по праздникам, а не еженедельно.
Панова отметила, что к мясу следует обязательно добавлять зелень и овощи, которые помогут пищеварению. Однако эксперт посоветовала не сочетать шашлык с картофелем и другими крахмальными продуктами, а также запивать блюдо большим количеством алкоголя.
Нутрициолог подчеркнула, что не нужно за раз есть шашлыка больше, чем ладонь.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе темного винограда. По ее словам, в нем больше антиоксидантов и флавоноидов, чем в светлых сортах. Специалист отметила, что эти полезные вещества помогают поддержать здоровье и продлить молодость.
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