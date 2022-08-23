Врач рассказала, как определить наличие паразитов в организме

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Паразиты в организме могут появиться из-за частого употребления блюд плохого качества без термической обработки, наиболее популярными среди которых являются суши. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.



Определить наличие паразитов в организме можно путем сдачи анализов. Для начала необходимо проверить клинический анализ крови. Затем врач определит результат и назначит лечение.

Также Павлова посоветовала сдать анализ крови на инсулин. По ее словам, причиной размножения паразитов в организме может стать инсулинорезистентность.

"Напомню, что инсулинорезистентность происходит, когда ткани организма (особенно мышцы) перестают адекватно реагировать на инсулин. При этом инсулина в организме много, но он не может инициировать производство белка, который переносит глюкозу в клетки. Соответственно, клетки остаются без энергии", – написала эксперт.

Однако первым сигналом для скорейшей проверки у специалиста, по словам врача, должно стать постоянное чувство голода и отсутствие насыщения после приемов пищи.

До этого невролог Боткинской больницы Юлия Трощенкова рассказала , что подхватить паразитов также можно при контакте с животными. Чтобы не подхватить паразитов, следует, по словам невролога, не посещать такие регионы, где существует риск инфицирования, также необходимо надевать головной убор и плотную одежду.

Кроме того, она посоветовала тщательнее мыть продукты питания перед употреблением и следить за гигиеной.

