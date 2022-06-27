Невролог предупредила о риске заражения паразитами от домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При контакте с питомцами может появится риск инфицирования паразитами. Об этом сообщила невролог Боткинской больницы Юлия Трощенкова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы нечасто сталкиваемся с паразитарными заболеваниями, но они имеют место быть. Появляются при контакте с тем или иным паразитом", – отметила эксперт.

Она уточнила, что самые распространенные – это клещевой энцефалит или боррелиоз, а также заболевание Лайма и токсоплазмоз. Трощенкова пояснила, что при укусе иксодовых клещей возбудитель попадает в организм.

Чтобы не подхватить паразитов, следует, по словам невролога, не посещать такие регионы, где существует риск инфицирования, также необходимо надевать головной убор и плотную одежду.

"Тщательно мыть овощи, фрукты перед употреблением, не пробовать сырое мясо, фарш, недожаренное мясо. Рыба должна быть обработана. И контакт с домашними животными. Понятно, что без них никуда, но нужно следить за их гигиеной и контактами", – отметила эксперт.

Если укуса клеща все же не удалось избежать, следует оперативно обратиться за медпомощью. Специалист предупредила, что в противном случае могут возникнуть серьезные последствия, в том числе человек может стать инвалидом.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей. Так, по словам эксперта, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом.

Помимо этого, на сегодняшний день большинство хозяев выбирают специальные таблетки. Однако, как уточнил кинолог, в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы не допустить у питомца аллергии.