Дезинсектор дал советы по правильной обработке квартир от тараканов в Москве

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Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин заявил, что перед борьбой с тараканами необходима генеральная уборка, сообщает радио КП.

"Причем важно не только пропылесосить и помыть полы, но и частично разобрать кухонный гарнитур (снять цоколь), чтобы вычистить все крошки из-под него, плюс выдвинуть и вымыть плиту. Важно вытереть воду и устранить возможные протечки. Ведь каждая капелька жира и воды – это тараканий комплексный обед", – пояснил эксперт.

Он предупредил, что мелки, аэрозоли и гели являются действенными средствами, однако применять их придется не один раз.

Специалист уточнил, что гель наносят туда, где насекомых заметно чаще всего, а также под раковину и около мусорного ведра. Обработать средством необходимо и жилые комнаты. По его словам, также можно установить клеевые ловушки в вентиляцию и обработать общий коридор.

"Насекомое съедает яд, возвращается в гнездо, умирает, его поедают сородичи и травятся вслед за ним. В идеале после того, как вы обработали свою квартиру, надо позаботиться о том, чтобы и соседи сделали то же самое", – отметил Дубинин.

В случае неэффективности указанных средств следует попробовать дихлофос. Однако, как уточнил эксперт, перед этим необходимо надеть маску или респиратор, а после обработки – покинуть помещение на несколько часов.

"Не уверены, что хотите с этим возиться сами? Вызовите профессионалов. В среднем обработка однушки площадью до 50 квадратных метров обойдется в 2–3 тысячи рублей", – посоветовал специалист.

Ранее в Московской городской санитарной службе сообщили, что чаще всего жалобы на паразитов поступают от жильцов восточных и юго-восточных районов столицы. Среди таких мест – локации возле станций метро "Щелковская", "Кузьминки", "Текстильщики", "Люблино".

Отмечалось, что большое количество насекомых в этих районах может быть связано с частым нарушением санитарных норм.

