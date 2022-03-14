В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Москве появились мадагаскарские тараканы

Фото: AP Photo/Chris Carlson

В Москве появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Об этом рассказала заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

Мадагаскарские тараканы – одни из самых больших в мире. По ее словам, насекомых точно обнаружили в Москве. При этом, отметила Рославцева, экзотические тараканы могли появиться и в других городах.

Специалист пояснила, что насекомые появились в России из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных. По мнению Рославцевой, такие люди держали питомцев в неподходящих контейнерах, из которых они часто убегали.

"Известно, что теперь в Москве есть постоянно живущая популяция шипящих мадагаскарских тараканов. Они огромные, приблизительно до десяти сантиметров", – пояснила Рославцева.

Она отметила, что в борьбе с мадагаскарскими тараканами используют обычные способы. Если тараканы забегают из соседних квартир, то против них нужно использовать препараты из аэрозольной упаковки для ползающих насекомых.

"Важно не применять те, которые против летающих, они не сработают. Кроме того, для борьбы с тараканами есть отравленные приманки. Их надо раскладывать и ждать результата", – сказала Рославцева.

Ранее Рославцева рассказала, что в конце января – феврале резко увеличивается число тараканов. По словам специалиста, в это время насекомые активизируются из-за пика размножения. В квартире их чаще всего можно встретить на кухне и в ванной комнате, отметила она.

