Названы самые заселенные тараканами районы Москвы

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Чаще всего жалобы на паразитов поступают от жильцов восточных и юго-восточных районов Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую городскую санитарную службу.
"Самые зараженные районы, которые можно выделить, наиболее частые по заявкам, – это локации возле станций метро "Щелковская", "Кузьминки", "Текстильщики", "Люблино", – сообщили специалисты.
Большое количество насекомых в этих районах может быть связано с частым нарушением санитарных норм, отметили эксперты.
В середине марта в Москве появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. В Роспотребнадзоре пояснили, что насекомые появились в России из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных. По мнению экспертов, такие люди держали питомцев в неподходящих контейнерах, из которых те часто убегали.
Заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева отметила, что в борьбе с мадагаскарскими тараканами используют обычные способы. Если тараканы забегают из соседних квартир, то против них нужно использовать препараты из аэрозольной упаковки для ползающих насекомых.
Позже ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов. Насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. По словам эксперта, московские широты им не подходят.
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