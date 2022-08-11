Названы самые заселенные тараканами районы Москвы

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Чаще всего жалобы на паразитов поступают от жильцов восточных и юго-восточных районов Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую городскую санитарную службу.



"Самые зараженные районы, которые можно выделить, наиболее частые по заявкам, – это локации возле станций метро "Щелковская", "Кузьминки", "Текстильщики", "Люблино", – сообщили специалисты.

Большое количество насекомых в этих районах может быть связано с частым нарушением санитарных норм, отметили эксперты.

В середине марта в Москве появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. В Роспотребнадзоре пояснили, что насекомые появились в России из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных. По мнению экспертов, такие люди держали питомцев в неподходящих контейнерах, из которых те часто убегали.

Заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева отметила, что в борьбе с мадагаскарскими тараканами используют обычные способы. Если тараканы забегают из соседних квартир, то против них нужно использовать препараты из аэрозольной упаковки для ползающих насекомых.

Позже ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов. Насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. По словам эксперта, московские широты им не подходят.