Садовод рассказал, как избавиться от муравьев в саду без пестицидов

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Черный перец может помочь в борьбе с муравьями в саду, рассказал садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли.

"Черный перец – естественное антибактериальное средство для растений. Вторичные метаболиты приправы используют как инсектицид и антибактериальный препарат", – пояснил Ли.

Эксперт посоветовал смешать черный перец и воду. По его словам, раствор поможет избавиться от грибковых заражений и защитить растения от насекомых и личинок, передает Express.

Ранее председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал дачникам, которые не успели высадить рассаду, что в июне можно посадить морковь, свеклу, капусту кольраби, огурцы и кабачки.

Он отметил, что также можно вырастить зелень – укроп, базилик, салат и листовую горчицу. Все это можно подсевать все лето и каждую неделю собирать урожай.

