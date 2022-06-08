Садовод рассказал, как избавиться от муравьев в саду без пестицидов

Фото: depositphotos/mathisa
Черный перец может помочь в борьбе с муравьями в саду, рассказал садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли.
"Черный перец – естественное антибактериальное средство для растений. Вторичные метаболиты приправы используют как инсектицид и антибактериальный препарат", – пояснил Ли.
Эксперт посоветовал смешать черный перец и воду. По его словам, раствор поможет избавиться от грибковых заражений и защитить растения от насекомых и личинок, передает Express.
Ранее председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал дачникам, которые не успели высадить рассаду, что в июне можно посадить морковь, свеклу, капусту кольраби, огурцы и кабачки.
Он отметил, что также можно вырастить зелень – укроп, базилик, салат и листовую горчицу. Все это можно подсевать все лето и каждую неделю собирать урожай.
Дачники рассказали, сколько тратят на содержание своих участков и домов за сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: