Садовод рассказал, что можно посадить в июне без рассады

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал дачникам, которые не успели высадить рассаду, что в июне можно высадить морковь, свеклу, капусту кольраби, огурцы и кабачки. Об этом сообщает "Радио 1".

"Не бойтесь, что вы опоздали с посадками. Это никогда не поздно. Просто старайтесь выбирать раннеспелые сорта – с коротким сроком вегетации. Потому что другие сорта могут не успеть дать урожай, если осень окажется холодной", – сказал Туманов.

Он отметил, что также можно вырастить зелень – укроп, базилик, салат и листовую горчицу. Все это можно подсевать все лето и каждую неделю собирать урожай. При этом японскую редьку эксперт рекомендовал сажать ближе к середине лета, 20–30 июня, чтобы она не уходила в стрелку.

Туманов также напомнил, что рассаду высокого качества можно купить в садовых центрах.

Ранее член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова рассказала, что использование азотных удобрений позволяет быстро получить большой урожай, но употребление таких продуктов в пищу чревато тяжелыми заболеваниями. По ее словам, предпочтение лучше отдать навозу или перегною.

