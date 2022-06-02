Садовод рассказал, что можно посадить в июне без рассады

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал дачникам, которые не успели высадить рассаду, что в июне можно высадить морковь, свеклу, капусту кольраби, огурцы и кабачки. Об этом сообщает "Радио 1".
"Не бойтесь, что вы опоздали с посадками. Это никогда не поздно. Просто старайтесь выбирать раннеспелые сорта – с коротким сроком вегетации. Потому что другие сорта могут не успеть дать урожай, если осень окажется холодной", – сказал Туманов.
Он отметил, что также можно вырастить зелень – укроп, базилик, салат и листовую горчицу. Все это можно подсевать все лето и каждую неделю собирать урожай. При этом японскую редьку эксперт рекомендовал сажать ближе к середине лета, 20–30 июня, чтобы она не уходила в стрелку.
Туманов также напомнил, что рассаду высокого качества можно купить в садовых центрах.
Ранее член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова рассказала, что использование азотных удобрений позволяет быстро получить большой урожай, но употребление таких продуктов в пищу чревато тяжелыми заболеваниями. По ее словам, предпочтение лучше отдать навозу или перегною.
Дачники рассказали, сколько тратят на содержание своих участков и домов за сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: