ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов

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Возникновение стабильной популяции мадагаскарских тараканов в Москве невозможно. Об этом заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Как пояснил эксперт в интервью Агентству "Москва", насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. По словам Бурмистрова, московские широты им не подходят.

"Скорее всего, речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в культуре, то есть в домашнем разведении как домашних питомцев", – сообщил специалист.

Бурмистров отметил, что мадагаскарские тараканы не контактируют с другими насекомыми. По этой причине они не переносят инфекции и заболевания.

"Кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой реальной угрозы они не представляют", – подытожил Бурмистров.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о появлении в Москве колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Там поясняли, что насекомых заметили в России из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных.

Мадагаскарские тараканы – одни из самых больших в мире. По словам эксперта Роспотребнадзора, экзотические тараканы могли появиться и в других городах.

