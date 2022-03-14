Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

19:58

ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов

городживотные

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Возникновение стабильной популяции мадагаскарских тараканов в Москве невозможно. Об этом заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Как пояснил эксперт в интервью Агентству "Москва", насекомые очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. По словам Бурмистрова, московские широты им не подходят.

"Скорее всего, речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в культуре, то есть в домашнем разведении как домашних питомцев", – сообщил специалист.

Бурмистров отметил, что мадагаскарские тараканы не контактируют с другими насекомыми. По этой причине они не переносят инфекции и заболевания.

"Кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой реальной угрозы они не представляют", – подытожил Бурмистров.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о появлении в Москве колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Там поясняли, что насекомых заметили в России из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных.

Мадагаскарские тараканы – одни из самых больших в мире. По словам эксперта Роспотребнадзора, экзотические тараканы могли появиться и в других городах.

"Спорная территория": "откуда вредители"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать