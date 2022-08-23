Диетолог рассказала, нужно ли мыть куриные яйца

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не мыть куриные яйца перед тем, как положить их в холодильник.

По словам специалиста, на яичной скорлупе часто бывает сальмонеллез. Для защиты от него на яйцах есть специальная пленка, которую лучше не смывать.





Елена Соломатина врач-диетолог Яйца нельзя мыть перед хранением, потому что повреждается защитный слой. И мы открываем входные ворота для возможной сальмонеллы.

Лучше всего мыть куриные яйца перед тем, как их приготовить, посоветовала эксперт.

"Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, и если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от, казалось бы, свежего яйца", – отмечает Соломатина.

По словам диетолога, срок хранения куриных яиц зависит от их вида. В частности, у приготовленных он гораздо меньше. Вареные могут пролежать в холодильнике примерно полмесяца. Если их очистили, то 3 дня, объясняет эксперт.

"Если они будут сварены не вкрутую, а жиденькие, всмятку, даже если они в скорлупе, они долго не хранятся, приблизительно 2–3 суток", – говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Если яйца порезали и сделали из них салат, смешали с чем-то, то это блюдо желательно в течение суток съесть.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, каким образом людям, страдающим от проблем с ЖКТ, следует готовить яйца. Специалист посоветовала употреблять паровой омлет без жаренной корочки. В результате получается насыщенный белком продукт, который легок для усвоения.