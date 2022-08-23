Диетолог рассказала, нужно ли мыть куриные яйца

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не мыть куриные яйца перед тем, как положить их в холодильник.
По словам специалиста, на яичной скорлупе часто бывает сальмонеллез. Для защиты от него на яйцах есть специальная пленка, которую лучше не смывать.
Лучше всего мыть куриные яйца перед тем, как их приготовить, посоветовала эксперт.
"Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, и если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от, казалось бы, свежего яйца", – отмечает Соломатина.
По словам диетолога, срок хранения куриных яиц зависит от их вида. В частности, у приготовленных он гораздо меньше. Вареные могут пролежать в холодильнике примерно полмесяца. Если их очистили, то 3 дня, объясняет эксперт.
"Если они будут сварены не вкрутую, а жиденькие, всмятку, даже если они в скорлупе, они долго не хранятся, приблизительно 2–3 суток", – говорит диетолог.
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, каким образом людям, страдающим от проблем с ЖКТ, следует готовить яйца. Специалист посоветовала употреблять паровой омлет без жаренной корочки. В результате получается насыщенный белком продукт, который легок для усвоения.
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