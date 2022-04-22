Россия в 2021 году вошла в топ-10 стран по потреблению яиц

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Россия вошла в десятку государств с наибольшим потреблением куриных яиц в 2021 году, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В год на душу населения в стране приходится 17 килограммов. При этом лидером по потреблению яиц стал Гонконг, где каждый год жители съедают 27 килограммов яиц.

Жители Китая потребляют 21 килограмм в год, жители Японии, Мексики и Нидерландов – по 20 килограммов, Малайзии и Люксембурга – по 18 килограммов яиц.

Уточняется, что статистика ведется в килограммах, одно яйцо в среднем весит около 55 граммов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова назвала способы проверить свежесть яиц.

Эксперт посоветовала сначала поместить яйцо в глубокую емкость с холодной водой. Если яйцо находится на дне горизонтально, значит оно свежее. Если яйцо приподнято под углом, то его необходимо отваривать вкрутую. В случае если яйцо всплыло, то использовать его в пищу нельзя.

Еще один способ – разбить яйцо. У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий, яйцо испорчено.

По словам диетолога, после встряхивания внутри яйца не должны быть слышны всплески. Тогда его можно употреблять в пищу. В противном случае воздух уже находится внутри яйца, а значит, оно хранится слишком долго.