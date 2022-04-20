Нутрициолог назвала способы проверить свежесть яиц

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Даже те яйца, срок хранения которых еще не закончился, перед употреблением лучше проверять на свежесть. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
Эксперт посоветовала сначала поместить яйцо в глубокую емкость с холодной водой. Если яйцо находится на дне горизонтально, значит оно свежее. Если яйцо приподнято под углом, то его необходимо отваривать вкрутую. В случае, если яйцо всплыло, то использовать его в пищу нельзя.
Еще один способ – разбить яйцо. У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий, яйцо испорчено.
По словам диетолога, после встряхивания внутри яйца не должны быть слышны всплески. Тогда его можно употреблять в пищу. В противном случае воздух уже находится внутри яйца, а значит, оно хранится слишком долго.
Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в ведомстве рекомендуют обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими и иметь правильную форму и равномерный окрас.
Также стоит обратить внимание и на их чистоту. На яйцах не должно быть кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не стоит покупать и продукцию, на скорлупе которой видны повреждения. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.
"Доктор 24": продукты на каждый день
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