Россиянам рассказали, во сколько обойдется пасхальный стол в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За набор из кулича, пасхальных яиц, свечей и творожной пасхи в среднем придется отдать примерно 981 рубль. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис доставки еды "СберМаркет".
Согласно внутренним данным сервиса, средняя стоимость готового кулича в 2022 году составляет 320 рублей. За десяток яиц придется отдать около 90 рублей. Набор для окрашивания обойдется в 82 рубля, а четыре свечи стоят 139 рублей.
"А те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на 500 граммов творога, сгущенку и сливочное масло в среднем 350 рублей", – приводит РИА Новости заявление компании.
В "СберМаркете" уточнили, что средняя стоимость праздничного стола несильно изменилась по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году на аналогичный набор россияне тратили в пределах 1 тысячи рублей.
При этом в 2022 году за неделю до праздника вырос спрос на наборы для окрашивания яиц. Их стали покупать в 9 раз чаще, чем на предыдущей неделе. Продажи готового пасхального кулича за это время выросли в 5 раз. Также в 4 раза увеличились продажи форм выпечки для кулича. Количество православных верующих, предпочитающих самостоятельно готовить праздничную выпечку, увеличилось.
"Сравнивая неделю до Пасхи в 2022 и 2021 году, аналитики "СберМаркета" отметили увеличение продаж муки, дрожжей, изюма (в 3 раза), сахарной пудры (в 5 раз) и цукатов (в 10 раз)", – заключили в компании.
Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в Роспотребнадзоре порекомендовали обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Для окрашивания в ведомстве посоветовали использовать пищевые красители и луковую шелуху. Пасхальный кулич должен быть свежим, с сухой верхушкой. А хороший творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах.
У православных верующих началась Страстная неделя перед Пасхой
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