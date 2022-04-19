Врач объяснил, чем опасны немытые куриные яйца

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что куриные яйца нужно обязательно мыть.
"Сверху скорлупы могут быть различные инфекционные агенты и, самое главное, сальмонелла, то есть тот инфекционный агент, который может вызвать у человека отравление. Если мы их моем, то есть шанс, что мы смоем эту бактерию, потому что при разбивании яйца она может попасть внутрь", – объясняет эксперт.
Перед варкой яйца также лучше промыть, советует эксперт. Дело в том, что на них могут быть загрязнения, которые при термической обработке просто не разрушатся, подчеркнул он. Вместе с тем Арзамасцев добавил, что мясо и фрукты с кожурой можно не мыть перед употреблением.
"Мыть фрукты, с которых мы снимаем кожуру, например цитрусовые, особого смысла нет. Она в любом случае защищает от проникновения каких-то вредных элементов", – объясняет Арзамасцев.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что картофель, чеснок и лук лучше не хранить в холодильнике, поскольку влажность внутри него выше комнатной. Из-за этого овощи могут быстро прорасти. Также в холодильную камеру не стоит класть авокадо и бананы, поскольку часто им требуется время на дозревание.
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