Врач объяснил, чем опасны немытые куриные яйца

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что куриные яйца нужно обязательно мыть.

"Сверху скорлупы могут быть различные инфекционные агенты и, самое главное, сальмонелла, то есть тот инфекционный агент, который может вызвать у человека отравление. Если мы их моем, то есть шанс, что мы смоем эту бактерию, потому что при разбивании яйца она может попасть внутрь", – объясняет эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если яйцо, например, уже немного треснутое, но при этом неиспорченное, мыть его бесполезно, потому что то, что было на скорлупе, уже в любом случае попало внутрь. От такого яйца в принципе лучше отказаться.

Перед варкой яйца также лучше промыть, советует эксперт. Дело в том, что на них могут быть загрязнения, которые при термической обработке просто не разрушатся, подчеркнул он. Вместе с тем Арзамасцев добавил, что мясо и фрукты с кожурой можно не мыть перед употреблением.

"Мыть фрукты, с которых мы снимаем кожуру, например цитрусовые, особого смысла нет. Она в любом случае защищает от проникновения каких-то вредных элементов", – объясняет Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Бесполезно мыть курицу, любой мясной продукт, потому что при термической обработке все бактерии там погибают. Единственное, важный момент, если там есть какая-то видимая грязь, видимое повреждение, в принципе можно смыть, но глобального, большого смысла в этом нет.

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