Нутрициолог рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

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Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, сколько можно употреблять яиц в неделю, чтобы не нанести вред здоровью.

По словам врача, здоровый человек может употреблять от пяти до шести яиц в неделю, делая этот продукт дополнением к мясу, рыбе, птице и субпродуктам.

"А людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день 3–4 раза в неделю", – отметила специалист.

Разаренова в беседе с радио Sputnik также обратила внимание на то, что при переедании яиц может ухудшиться самочувствие, проявиться вздутие живота, боли, тяжесть, повышенное газообразование и изжога. В таком случае эксперт рекомендовала прекратить употребление яиц и обратиться к врачу.

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