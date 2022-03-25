Нутрициолог рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, сколько можно употреблять яиц в неделю, чтобы не нанести вред здоровью.
По словам врача, здоровый человек может употреблять от пяти до шести яиц в неделю, делая этот продукт дополнением к мясу, рыбе, птице и субпродуктам.
"А людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день 3–4 раза в неделю", – отметила специалист.
Разаренова в беседе с радио Sputnik также обратила внимание на то, что при переедании яиц может ухудшиться самочувствие, проявиться вздутие живота, боли, тяжесть, повышенное газообразование и изжога. В таком случае эксперт рекомендовала прекратить употребление яиц и обратиться к врачу.
Ранее американские диетологи назвали продукты, представляющие опасность для людей, страдающих от высокого кровяного давления. В частности, ухудшению самочувствия способствует чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды.
"Городской стандарт": голубые яйца
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