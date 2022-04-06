Врач рассказал, как правильно хранить мясо

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Заморозка мяса после нескольких дней хранения в холодильнике может серьезно повлиять на качество продукта. Об этом Ura.ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

"Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества, количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку", – пояснил Калинчев.

Он добавил, что страдает качество мяса и при быстрой разморозке. В связи с этим лучше не размораживать продукт в микроволновке. По словам врача, опасность заключается и в том, что мясо могут неправильно хранить еще до попадания к покупателю.

"Может быть нарушение холодовой цепочки. Плохие холодильники в магазине, паллеты с мясом стоят прямо в зале и неизвестно, когда их разберут, или стекла нет в холодильнике", – подчеркнул эндокринолог.

Между тем по своим свойствам замороженное мясо ни в чем не проигрывает остальной продукции, если процесс заморозки был совершен правильно, а хранился продукт при температуре -18 градусов.

"Ни один эксперт не в силах без использования промоборудования различить эти два вида мяса. А вот если мясо было заморожено не сразу, что является грубым нарушением, тогда, конечно, органолептические качества и состав будут явно проигрывать охлажденному", – заключил Калинчев.

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